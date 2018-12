Construção da Creche do Panorama entra na fase final

Bruno Felipe / Da Reportagem

Os reeducandos do Projeto Nova Chance estão finalizando a construção de uma creche localizada no bairro Panorama. Conforme já divulgado pela reportagem do Jornal O Diário, o prazo para a entrega da obra é de até o dia 31 deste mês e para que seja possível entregar na data prevista, os profissionais estão trabalhando a todo vapor. Na semana passada o vereador responsável pela comissão da educação da Câmara Municipal, Mequiel Zacarias (PT), esteve visitando a obra a fim de verificar o andamento da mesma. Através das redes sociais, Mequiel disse que os profissionais estão lixando e resinando os pisos, bem como terminando a pintura interna das salas. Conforme Mequiel salientou, os vidros das janelas e as luminárias já foram colocados.

Segundo o parlamentar, ainda falta ser resolvido a questão da caixa d’água, a situação do transformador, além do término da organização da rede elétrica e também a instalação das peças básicas dos banheiros do departamento administrativo. “Notificamos a secretaria para que não deixa faltar material no fim do ano, para que a obra possa ser concluída de maneira satisfatória”, disse Mequiel. Vale lembrar que se concluído a obra na data prevista, as expectativas são de abrir vagas já para o ano letivo de 2019.