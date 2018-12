Após fatalidade com sindicalistas, professor Valdeir Pereira assume a presidência do Sintep/MT

Bruno Felipe / Da Reportagem

No último dia 02 de dezembro uma fatalidade tirou a vida dos sindicalistas Jocilene Barbosa, de 43 anos, a então presidente do Sintep/MT e do diretor-secretário de Articulação Sindical Júlio Cesar Martins Viana, de 63 anos, após se envolverem em um trágico acidente ocorrido na BR-163 em Diamantino, a 209 km de Cuiabá. De acordo com informações apuradas pela reportagem do Jornal O Diário, Jocilene e Júlio voltavam para a capital após cumprirem agenda do sindicato, momento em que a camionete Amrok, dirigida por Júlio, bateu frontalmente com uma carreta Scania. O motorista da carreta não teve nenhum ferimento.

Após a fatalidade, o Sintep-MT decretou luto oficial por três dias. De acordo com a presidente da Subsede do Sintep em Alta Floresta, Ilmarli Teixeira, a partir de agora o vice-presidente, professor Valdeir Pereira, assumirá a presidência até o mandato se encerrar em 2021. Já para assumir a secretaria ao qual Júlio fazia parte é preciso que seja referendado um nome e aclamado em assembleia e quem fará isso são os trabalhadores da educação filiados ao sindicato.

Segundo Ilmarli, não há a necessidade de haver uma nova eleição já que existe uma hierarquia dentro do sindicato. “Duas perdas significativas, mas o Sintep-MT continuará trabalhando e defendendo os interesses da classe trabalhadora e dos profissionais da educação”, disse ela em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. Valdeir de 36 anos, que foi morador de Porto dos Gaúchos e aluno da escola Estadual José Alves Bezerra, agora tem a tarefa de conduzir o Sintep-MT, entidade que congrega a maior categoria do funcionalismo do Estado, com mais de 26 mil educadores filiados.