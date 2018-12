Dono de tabacaria é detido após fornecer narguilé e bebida para menores

Bruno Felipe / Da Reportagem

O dono de uma tabacaria, localizada na Rua A, foi detido na noite da última quinta-feira (13), em Alta Floresta, após ser flagrado comercializando produtos proibidos à menores de 18 anos. De acordo com informações, uma guarnição da PM realizava rondas por volta das 23h30, quando identificou uma grande aglomeração de pessoas no local e realizou abordagem de rotina. Segundo as informações registradas no Boletim de Ocorrências, no local haviam ao menos 20 menores, entre eles cinco com idade entre 15 e 17 anos que faziam uso de narguilé (espécie de cachimbo de água de origem oriental, utilizado para fumar tabaco aromatizado) e dois deles também consumiam bebida alcoólica.

Questionado se havia solicitado identidade dos consumidores antes de fornecer os produtos, o proprietário alegou que não adotou tal prática. Diante da situação, os menores envolvidos, o proprietário, bem com os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia. “Foi lavrado auto de prisão em flagrante (contra o suspeito) e os adolescentes foram ouvidos e entregue aos familiares”, explicou o delegado responsável pelo caso, Dr. Carlos Francisco de Moraes. Vale ressaltar que devido ao crime, o proprietário da tabacaria poderá ser condenado a dois ou quatro anos de prisão.

De acordo com o delegado Carlos, para inibir este tipo de crime no município uma campanha será feita nos próximos dias juntamente com as forças de segurança pública como a Polícia Militar e também servidores de fiscalização da prefeitura municipal com o intuito de levar a conscientização aos donos de estabelecimentos comerciais, principalmente de casas noturnas e/ou tabacarias, sobre a venda proibida de substâncias que causam dependência a menores de idade.