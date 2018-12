Colégio Alta Floresta e Loja Maçônica Adonai adotaram duas nascentes

Bruno Felipe / Da Reportagem

Na manhã da última sexta-feira, iniciou a materialização do projeto ‘Adote Uma Nascente’, onde na oportunidade o Colégio Alta Floresta e a Loja Maçônica Adonai adotaram duas nascentes no município. O projeto visa a preservação de áreas naturais e em alguns casos a recuperação dessas áreas. De acordo com o coordenador executivo José Alesando, uma parte do curso do Córrego do Severo foi adotado pelo Colégio Alta Floresta, sendo que o local já servia de ponto de estudos sobre meio ambiente dos alunos matriculados na instituição.

Já os integrantes da Loja Adonai adotaram a Nascente do Tambaqui. Localizada em frente à Estação Municipal de Piscicultura, as águas desta nascente abastecem todos os tanques de criação de peixe do município. Vale ressaltar que quem adotar uma nascente pelo projeto firmará um compromisso de estar acompanhando-a por um período de 3 anos. “O sentimento é de gratidão por essas instituições que voluntariamente estão junto com a gente fazendo essa política pública de conservar os recursos hídricos do município”, disse Alesando em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. Ele ressaltou que atualmente o município de Alta Floresta possui 85% de floresta nativa e no ponto de vista do poder público, isso é um patrimônio natural que deve ser preservado pela importância trazida à população.

Uma placa foi colocada próximo as determinadas nascentes informando sobre a adoção e as especificações da área. Roberto de Jesus, um dos membros da Loja Maçônica, disse em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário que a nascente Tambaqui receberá um novo cercado e nos próximos dias os membros da loja irão se reunir para promover a limpeza do local, bem como iniciar a plantação de algumas mudas no entorno da nascente. “Para nós é um privilégio termos recebido essa oportunidade, porque entendo que o meio ambiente é uma responsabilidade de todos nós, a gente passa, mas o meio ambiente fica, então nós precisamos deixar uma herança, um legado, para nossos filhos e netos”, disse Roberto.