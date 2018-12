Cerca de 40 toneladas de lixo foram retirados das águas do Rio Teles Pires no último mutirão de limpeza

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi finalizado no último dia 09 de dezembro, o 8º Mutirão de Limpeza do Rio Teles Pires. O dia ‘D’ do recolhimento resultou em cinco caminhões caçamba carregado de lixo retirado de ilhas e margens do rio, em uma extensão de aproximadamente 170 quilômetros. Vale ressaltar que apesar do volume de lixo recolhido estar diminuindo gradualmente ao longo das campanhas, a quantidade ainda chama atenção e demonstra que parte dos frequentadores do rio precisam se conscientizar e atentar quanto a preservação do meio ambiente.

De acordo com um dos organizadores do evento, o vereador Oslen Dias ‘Tuti’, somente nesta edição aproximadamente 40 toneladas de lixo foram recolhidos. “Graças a Deus deu tudo certo, foi bem positivo, o lixo continua diminuindo, mas em geral ainda deu muito lixo; esperamos que possamos recolher bem menos no próximo ano”, ressaltou ele durante entrevista para a imprensa local.

Tuti disse que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) continuará notificando os donos de propriedades entorno do Rio para que recolham seu lixo, bem como as pessoas da área urbana que vão até o local e acabam deixando seus lixos ali, prática que além de ser antiética, é ilegal. “Temos que ter consciência nisso, pois o Teles Pires é nosso, então temos que preservar esse rio que é um rio maravilhoso, um rio bonito e que muitas pessoas dependem dele”, salientou Tuti. A extensão percorrida envolveu os municípios de Carlinda, Alta Floresta e parte de Paranaíta. O lixo recolhido foi levado para o aterro sanitário de Alta Floresta.