7ª Cia do Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta está sob novo comando

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizada na manhã de ontem (13/12), no Ginásio de Esportes ‘Pezão’ (localizado na Rua dos Atletas), a cerimônia de troca de comando da 7ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta. Na ocasião, fizeram-se presentes os soldados que integram o batalhão de Alta Floresta, representantes do poder Executivo como o prefeito Asiel Bezerra, a vice-prefeita Marineia Munhoz e também o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de MT, Coronel BM Alessandro Borges Ferreira, bem como o subtenente do TG de Alta Floresta Luis Fabio, sociedade civil e a imprensa local.

Após cerca de 4 meses ocupando o Comando, Cel BM Giovani Eggers deixará o município e voltará a comandar o 4º Batalhão do CB de Sinop. O novo comandante do VII CRBM passa a ser o Major BM Ranie Pereira Sousa que já comandou o IV Comando na Regional do Corpo de Bombeiros de Barra do Garças. Giovani estava no Comando em substituição ao Cel Ramão Corrêa Barbosa, que mesmo indo para a reserva, assumiu a direção do Colégio Militar Dom Pedro II. “Eu só tenho que agradecer a toda a sociedade de Alta Floresta e região, agradecer o carinho, a dedicação, as parcerias, pois entendemos que ninguém faz nada sozinho”, disse Giovani em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Antes de ser nomeado para o cargo em Alta Floresta, Ranie estava servindo na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, como secretário executivo do comitê estadual de gestão do fogo. Nascido em Cuiabá, Ranie tem 33 anos de idade e ingressou nas fileiras da corporação em março de 2004 com o Curso de Formação de Oficinas realizado na cidade de Goiânia. “Estou muito feliz, para mim foi uma premiação essa promoção que o Coronel nos deu para estarmos aqui na região de Alta Floresta, estou vindo com muita felicidade, vontade de trabalhar e servir essa população; a ideia principal é aproximar a população do CB e fazer com que o CB sempre esteja altura daquilo que a sociedade nos espera”, disse Ranie em entrevista ao Jornal O Diário.

Vale ressaltar que as mudanças no comando das unidades do Corpo de Bombeiros Militar fazem parte da política operacional da corporação, com o objetivo de oportunizar aos oficiais o exercício de suas funções e planos de comando com base no funcionamento plano estratégico da instituição.