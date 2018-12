‘Rogerinho da Saúde’ é reeleito presidente do Sispumaf

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizada na tarde de ontem (12/12) as eleições presidenciais para o triênio 2019/2021 do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alta Floresta (SISPUMAF). A reportagem do Jornal O Diário acompanhou a apuração dos votos que ocorreu no final da tarde desta quarta-feira e desta vez, a votação obteve quórum. Vale ressaltar que neste ano apenas uma chapa concorreu as eleições, ou seja, os eleitores votaram sim ou não para a determinada chapa, que tem como presidente o servidor público Rogério Francisco (popularmente conhecido como ‘Rogerinho da Saúde’). As eleições já haviam sido realizadas no dia 29 de novembro deste ano, porém, foi anulada devido à falta de quórum. De acordo com o estatuto do sindicato, para dar validação às eleições, são necessários os votos de 50 % dos filiados, porém, dos 346 eleitores aptos para votar apenas 154 compareceram na urna.

De acordo com o presidente da comissão eleitoral Deurival Vieira, o total de votos válidos na segunda eleição foram 189 sins e apenas 05 nãos. “Foi tudo tranquilo, sem nenhum problema, esperamos que o próximo três anos o pessoal vai trabalhar sempre para melhorar cada vez mais”, ressaltou Deurival em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Segundo o presidente Rogerinho, houve uma maior mobilização dos servidores quanto à divulgação das eleições e isso colaborou para que desta vez houvesse quórum. “Vamos tentar melhorar para conquistar os outros cinco que não concordam com a nossa forma de trabalhar”, disse Rogerinho em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. Ele ressaltou que as discussões acerca dos direitos dos servidores continuarão daqui para a frente, como a preparação do RGA e a situação dos aumentos de nível de cargo das Agentes de Saúde do município.