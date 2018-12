Grande público prestigiou o espetáculo ‘O Quebra Nozes’ promovido pelo estúdio Corpo em Movimento

Bruno Felipe / Da Reportagem

O estúdio de dança Corpo em Movimento apresentou no último final de semana, no Teatro Agostinho Bizinoto, o espetáculo ‘O Quebra Nozes’. Casa cheia nos três dias de espetáculo que contou com a participação de 116 bailarinos ao todo, sendo 09 bailarinos convidados (alunos de Dança de Salão do Professor Marcos Antônio Soares) e 106 alunos de Ballet Clássico e Jazz Dance do Estúdio de Dança Corpo em Movimento, e a professora Cassiane Leite.

De acordo com o produtor Fernando Zílio, O Quebra Nozes foi um espetáculo que fez rir, suspirar, chorar e, principalmente, aqueceu os corações sedentos de arte e cultura. “Precisamos agradecer imensamente a nossos alunos que, com determinação e dedicação, concretizaram o sucesso deste espetáculo; Às mães, pais e responsáveis, por confiarem em nosso trabalho e por acreditarem na capacidade de seus filhos; A nossos patrocinadores, que acreditam no poder transformador da arte e, ao aliarem suas marcas à nossa, nos possibilitam enriquecer o equipamento artístico de Alta Floresta”, disse Fernando em entrevista ao Jornal O Diário.

O ballet apresentado no último final de semana conta uma história em que a fantasia e magia, típicas do romantismo, contam as aventuras de um quebra-nozes de aparência humana, vestido como um soldado, mas que tem as pernas e a cabeça de tamanho desmensurado. “Somos tomados por um sentimento de gratidão que ultrapassou as fronteiras do realizável e agora nos vemos ainda mais motivados a desafiar as adversidades e a continuar fazendo arte”, ressaltou Zílio. E as apresentações do estúdio de dança não param por aí, para o ano de 2019 já há dois espetáculos programados, um deles é o “O Fantástico Mundo dos Brinquedos” e outro é “Quebrando as Regras”.