Após dois meses de reforma, unidade do Indea de Alta Floresta será reinaugurada

Bruno Felipe / Da Reportagem

O Governo de Mato Grosso por meio do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea-MT), irá reinaugurar hoje (13/12) e amanhã (14), as Unidades Locais de Execução (ULEs) nos municípios de Alta Floresta, Apiacás, Aripuanã, Itiquira, Nova Guarita, Paranatinga, Santo Antônio do Leste e Sapezal.

As obras foram realizadas por meio do termo de cooperação assinado entre o Governo do Estado e o Fundo Emergencial de Saúde Animal do Estado de Mato Grosso (Fesa) e o Fundo Mato-grossense de Apoio à Cultura da Semente (Fase). Os fundos estão investindo cerca de R$ 9,5 milhões nas reformas.

Para a reportagem do Jornal O Diário, o chefe da unidade de Alta Floresta, Anselmo Loose, confirmou que a sede do Indea do município, localizada na Av. Ludovico da Riva Neto, s/n – Centro, será reinaugura hoje (13/12) a partir das 17h00. Segundo ele, no mesmo dia acontece a reinauguração das unidades de Sapezal, na Av. Surubim, nº 1529 – Centro; em Aripuanã, na Rua Central, s/n – Centro; Apiacás, na Av. Angelin Zeni, s/n – Centro. Amanhã (14/12), serão reinauguradas as unidades de Nova Guarita na Av. dos Imigrantes, s/n – Centro; em Paranatinga na Avenida Brasil, nº 1191 – Centro; em Santo Antônio do Leste na Rua B, esquina com Av. G, nº 378 – Santa Inez; e por fim em Itiquira, na Av. Independência, s/n – Centro.

Vale ressaltar que a unidade do Indea de A.F. estava atendendo temporariamente em uma sala anexa ao Sindicato Rural de Alta Floresta, localizado na rua G, há cerca de dois meses. De acordo com Anselmo, a última reforma nas estruturas da unidade ocorreu há aproximadamente 5 anos, onde a obra foi patrocinada pelo próprio Sindicato Rural. Os produtores que precisam realizar algum tipo de movimentação junto ao órgão fiscalizador devem ficar atentos aos horários e também a mudança de endereço para que não tenham maiores problemas. O horário de atendimento do Indea continuará sendo das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, mas agora no antigo endereço.