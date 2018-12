Novos equipamentos odontológicos foram entregues à Sec. de Saúde para atender UBS’s de Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagm

O prefeito municipal Asiel Bezerra realizou na manhã desta segunda-feira (10/12), a entrega de equipamentos odontológicos que atenderão as Unidades de Saúde do município. Além de cadeiras odontológicas, as unidades serão beneficiadas também com geladeiras, ares condicionados, impressora laser, mesa de exames, televisores, ‘carros’ para carregar material de limpeza, mesa ginecológica, dentre outros. De acordo com o prefeito, todo o material só foi adquirido graças as emendas parlamentares dos Deputados Ságuas Moraes e Victorio Gali.

A reportagem do Jornal O Diário acompanhou a cerimônia simbólica de entrega que ocorreu no armazém da prefeitura, localizado na Rua T4, e contou com a participação da Secretária interina de Saúde Roberta Cordeiro, dos vereadores Elói Crestani, Mendonça e Marcos Menin, bem como dos secretários Reinaldo de Souza “Lau”, Elói de Almeida e Célia Castro, das pastas de Assuntos Estratégicos, Infraestrutura e Desenvolvimento, respectivamente. O número de equipamentos expressivo mostra que foi mais um merecido presente que o município recebeu neste fim de ano marcado com desfalques de médicos nas UBS’s. “Nós temos os postos de saúde hoje praticamente todos novos, mas faltando os equipamentos, agora estamos equipando todos”, disse Asiel em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.