Lei aprovada na Câmara denomina a Rua A-1 como ‘Rua Pioneiro Etelvino Dal’Acqua’

Bruno Felipe / Da Reportagem

Na sessão ordinária de ontem (04/12), os parlamentares da Casa de Leis aprovaram por unanimidade o Projeto de Lei nº 036/2018, que denomina a Rua A-1, situada na área central de Alta Floresta, como ‘Rua Pioneiro Etelvino Dal’Acqua. O pioneiro Etelvino chegou em Alta Floresta no ano de 1976 após uma viajem de 07 dias feita em um caminhão. Mirian Dal’Acqua, filha de Etelvino, disse em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário que o pioneiro foi responsável por trazer as primeiras mudas de bananas para o município, além disso, trouxe também as pedras para a montagem da calçada na Praça Cívica. “Eu acho justo e gostaria que todos os pioneiros tivessem esse tipo de homenagem, porque é uma forma de valorizar pessoas que abriram mão de tudo para poder criar um espaço que hoje abriga tanta gente”, disse Mirian.

O PL foi de autoria dos vereadores José Elói Crestani (PMDB), Elisa Gomes (PDT) e Mequiel Zacarias (PT). De acordo com Elói, Etelvino trabalhou como taxista de 1980 até 2009, sendo que o parlamentar se tornou presidente do Sindicato dos Taxistas em Alta Floresta no período em que Etelvino trabalhava nas ruas do município; para ele, Etelvino sempre foi uma pessoa aconselhadora, onde buscava alternativas para resolver os eventuais problemas do sindicato. “Todo familiar que passar nessa rua vai relembrar do nosso grande saudoso Etelvino, aprendi muito com ele”, salientou Elói durante seu pronunciamento da tribuna.

A vereadora Elisa disse, durante sua fala na tribuna, que homenagens como essa servem para resgatar a história dos pioneiros de Alta Floresta. “Nós estamos fazendo um trabalho de valorização dessas pessoas que foram e serão eternamente importantes para essa cidade; para nós é muito gratificante; vamos sim denominar ruas e praças com o nome dos nossos pioneiros para que eles fiquem eternizados na história de Alta Floresta”, disse Elisa.