Desfalque: Secretária de Saúde confirma que apenas três UBS’s estão sem a presença de médicos

Bruno Felipe / Da Reportagem

Em entrevista exclusiva para a reportagem do Jornal O Diário, a Secretária Interina de Saúde Roberta Cordeiro, confirmou que atualmente existem três Unidades Básicas de Saúde (UBS) que estão sem a presença de profissionais médicos em Alta Floresta, são elas: as UBS’s do bairro Universitário, Boa Esperança e da Cidade Bela. Contudo, Roberta salientou que já houve a contratação de um médico para a UBS do bairro Boa Esperança, sendo que as expectativas são de que na semana que vem ele se apresente para começar a atender na unidade. Sobre a questão da UBS do Universitário, Roberta disse que, em acordo, a médica responsável pela unidade foi remanejada para a UBS da Zona Rural, devido ao acesso das pessoas desta localidade.

A reportagem divulgou recentemente que haviam, ao todo, seis unidades que estavam sem a presença de profissionais médicos; segundo Roberta, as unidades do bairro Jardim das Araras e Primavera, já voltaram com atendimento médico normalizado, sendo que nessas unidades o médico responsável é o parlamentar Dr. Charles Miranda. Vale ressaltar que a médica responsável por outra unidade está de licença maternidade e a previsão é que ela volte a atender apenas no mês de fevereiro do ano que vem.

Roberta assentiu que a Secretaria Municipal de Saúde já abriu contratação emergencial de médicos para as unidades desfalcadas. “Não temos previsão de quando vai ser resolvido esta questão, pois não depende somente de nós, dependemos dos profissionais aceitarem ou não, mas o mais breve queremos que os médicos estejam no município”, concluiu ela.