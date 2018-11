21 áreas públicas em Alta Floresta estão em situação irregular, afirmou vereador

Bruno Felipe / Da Reportagem

O parlamentar Mequiel Zacarias (PT) havia apresentado na sessão ordinária do dia 30/10 o Requerimento nº 072/2018 solicitando ao Prefeito Municipal Asiel Bezerra para que envie a resposta do Requerimento nº 014/2017, no qual solicita-se via Câmara Municipal, a descrição de todas as áreas públicas do município de Alta Floresta, bem como o mapa atualizado com indicativo das mesmas, para apreciação.

Conforme o parlamentar divulgou na sessão da última terça (27/11), o requerimento em questão foi respondido; na identificação das áreas, foi especificado que cerca de 21 lotes públicos estão em situação de invasão, contudo, existe apenas a lista com a área e não há nenhuma especificação sobre em que nível que esta a irregularidade. Mequiel disse para a reportagem do Jornal O Diário que irá realizar um novo requerimento solicitando as informações necessárias.

Conforme ele explicou, o requerimento 014 foi apresentado e enviado ao executivo no dia 09 de março do ano passado; no mesmo dia, Mequiel apresentou outro requerimento ao qual solicitou ao Prefeito Municipal Asiel Bezerra para que envie amplas informações e posicionamento oficial sobre a questão da área pública objeto de despejo (ou correlato) no bairro Sol Nascente, cuja situação tem o município como efetivo dos resultados divulgados pela imprensa local, para apreciação. Este, porém, ainda não foi respondido.

Conforme Mequiel ressaltou, a resposta aos requerimentos se fazem necessárias para que eventualidades como a da família despejada citada na reportagem não ocorram novamente. “São 21 áreas públicas que estão em situação de invasão e nesse sentido precisamos de esclarecimentos sobre como a prefeitura está procedendo para a resolução desses problemas”, disse Mequiel em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.