Pastor Claudio Duarte visita Alta Floresta e ministra palestra para casais

Bruno Felipe / Da Reportagem

Alta Floresta recebeu na última sexta-feira (16/11) a visita do Pastor Claudio Duarte que na oportunidade, realizou uma palestra para casais no Centro de Tradições Gaúchas (CTG). Nascido em Duque de Caxias, Claudio converteu- se em 1992 a igreja Batista Nacional a qual hoje é pastor. Ele prega a palavra do Senhor de uma forma bem-humorada e descontraída, isso fez com que se tornasse conhecido não apenas por membros da Igreja Batista; atualmente, seus livros, DVDs e vídeos no Youtube são visto por milhares de pessoas, inclusive de outras religiões, que buscam uma interpretação do Evangelho sem engessamentos, com mais leveza e proximidade.

A reportagem do Jornal O Diário acompanhou a chegada do pastor em Alta Floresta; ele desembarcou no Aeroporto Municipal Oswaldo Marques por volta das 14h20 e posteriormente seguiu até o empreendimento Alta Ville para conhecer o futuro prédio de 14 andares, bem como abençoar os empresários responsáveis pela construção. Em entrevista para a reportagem, Claudio disse que é a segunda visita ao município e segundo ele, as expectativas são sempre muito grandes, já que seu trabalho ajuda muitas pessoas pelo país. “Eu sempre tenho grandes expectativas, a gente vem para fazer um trabalho que além de tudo é um trabalho voltado para a religião, para levar as pessoas a um convívio melhor com a família e consigo mesmo”, disse ele.

Conforme ele salientou, atualmente o Brasil está passando por um momento delicado e a mensagem passada é para que os brasileiros tenham mais esperança e principalmente, confiança aos valores e princípios familiares. “Nós temos que ter um porto seguro, para onde voltar e esse é o nosso lar, a nossa família”, concluiu ele. Claudio tem diversos livros publicados. O casamento é o ponto central do livro “Parceiros ou rivais”, lançado em 2014, onde o pastor explora o matrimônio como compartilhamento de duas vidas, emoções, sonhos, desejos e dificuldades. Após o município de Alta Floresta, Claudio seguiu para o município de Sinop.