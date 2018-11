Após perder controle da direção, condutor bate veículo em muro de escola e parte das estruturas vem abaixo

Bruno Felipe / Da Reportagem

Uma camionete Hilux de cor prata atingiu em cheio o muro da Escola Estadual Marines Fatima de Sá após o condutor perder o controle do veículo. O fato aconteceu no feriado da última quinta-feira 15. De acordo com as informações apuradas pela reportagem do Jornal O Diário, apenas o condutor estava dentro do veículo no momento da batida, sendo que com o impacto parte do muro veio abaixo.

O automóvel apresentou danos materiais. Conforme os relatos de alguns transeuntes, o veículo transitava pelo setor H com a intensão de entrar na avenida Ludovico da Riva, porém, o condutor perdeu a direção do veículo e o impacto foi inevitável. Relatos são de que o condutor não teria sofrido ferimentos.

A reportagem do Jornal O Diário esteve local um dia após o acidente e foi possível verificar que a instituição da escola providenciou uma espécie de lona para tampar a parte do muro que cedeu até que uma nova construção seja erguida.