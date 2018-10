TIRO E QUEDA 24.10.2018

Peço a licença para o leitor do Tiro e Queda para sair do meu habitual e mandar um palavrão, calma, calma, não vou baixar o nível, mas sou obrigado a dizer que a eleição deste ano está f…

Isso mesmo. A eleição deste ano (já escrevi isso aqui) está pautada pelo ódio, pela intolerância e pela falta de propostas objetivas por parte dos candidatos.

E os estados aonde está tendo segundo turno (ainda bem que aqui em MT o MM espocou de vez o aTaques), nos casos de estados com segundo turno a coisa ainda é pior. Pior, ainda, está no estado de São Paulo.

Ontem “pipocou” um vídeo em que aparece, supostamente, o ex“prefeike” João Dória numa suruba com cinco mulheres. Tá f… ou não tá?.

É claro que Dória desmentiu. Mas, gente, só se for um sósia muito sósia, tipo daqueles que até a mulher do Dória conseguisse se confundir, mas não na mesma hora que as outras “se confundiram” é claro.

O curioso é que o Dória se apresenta como “Candidato da Família”.

Mas dizer o que dos eleitores de São Paulo, que elegeram um ator pornô para a Câmara dos Deputados? Em nome de Deuxxxx!

Acho que esta campanha já foi longe demaixxx

Eleger ator pornô “em nome da família”, e pior, com votos de muitos religiosos.

Agora um (se confirmado, claro) surubeiro, “em nome da família”

Tô com pena do eleitor de São Paulo… tô com pena…

Acho que vou seguir o exemplo do Cabo Daciolo e vou subir o monte…

Meu Deuxxxx!

Mudando de assunto…

Ontem foi feita a entrega dos dois caminhões de lixo para reforçar a coleta do lixo nas ruas da cidade. Ambos os caminhões foram adquiridos com recursos próprios da prefeitura municipal oriundos do pagamento de IPTUs e resolverá, segundo o prefeito Asiel Bezerra, 100% do problema do acumulo de lixo na frente das residências.

Esta é uma bela notícia.

Assim que a cerimonia de entrega dos caminhões terminou, os caminhões saíram para as ruas para dar suporte às equipes. Agora são 6 caminhões na coleta de lixo, sendo que alguns deles estão “em frangalhos”, mas poderão passar por revisão programada, o que evitará uma série de dissabores.

E a noticia é ainda melhor, porque nos próximos dias, assim que terminar o processo eleitoral (domingo), o governo poderá liberar recursos para aquisição de um terceiro caminhão para coleta de lixo, zero bala, para a cidade de Alta Floresta. Isto sim é uma belíssima notícia.