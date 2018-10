Vereador suplente Rogério Colicchio faz cobrança durante sessão ordinária para a melhoria nas condições do transporte escolar

Bruno Felipe / Da Reportaegm

Na sessão ordinária da última terça-feira (09/10), o vereador suplente Rogério Colicchio (PT) reclamou, durante seu pronunciamento na tribuna, sobre a situação que alguns alunos que necessitam do transporte público escolar estão passando. Segundo o parlamentar, os alunos estão adentrando muito cedo no ônibus e por conta disso, estão sendo estregues nas escolas muito antes do início das aulas. “Nós solicitamos que isso fosse resolvido”, salientou Rogério durante sua fala na tribuna.

Ele explicou que já houve até uma Audiência junto ao Ministério Público e a direção das escolas afetadas, que em sua maioria ficam localizadas nas Zonas Rurais do município, para resolver o problema em questão. Durante a audiência foi colocado o fato de que o motorista estava buscando as crianças antes mesmo do meio dia e as entregando nas escolas por volta das 12h15, no máximo até as 12h30. Rogério explicou que neste período, até o início das aulas, o ônibus fica parado em uma propriedade rural e as crianças ficam brincando em frente a essa propriedade. “Uma irresponsabilidade gravíssima; então solicitamos junto a Secretaria de Educação para que as crianças possam passar o menor tempo possível dentro do ônibus e que ela possa chegar na escola com um tempo mais interessante para que essa criança possa almoçar com tranquilidade ou então dormir até um pouco mais tarde para que ela tenha um rendimento escolar maior”, disse Rogério durante seu pronunciamento na tribuna.

Vale ressaltar que Rogério deixará a cadeira de vereador hoje (16/10), pois o parlamentar Dida Pires voltará aos trabalhos após 15 dias de dispensa para ajudar na candidatura de Maria Izaura, mesmo assim, Rogério pediu para que os colegas parlamentares possam continuar acompanhando a discussão e ao mesmo tempo cobrar junto a Secretaria de Educação para que melhore a condição do transporte escolar.