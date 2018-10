Reeducandos do projeto ‘Nova Chance’ estão empenhados em concluir obra da creche do bairro Panorama ainda este ano

Bruno Felipe / Da Reportagem

Durante a sessão ordinária desta terça-feira 02, o parlamentar Mequiel Zacarias (PT) disse que esteve visitando a obra da creche do bairro Panorama recentemente e verificou que boa parte da construção já está nos transmitis finais para a conclusão. Conforme ele explicou para a reportagem do Jornal O Diário, já foram colocadas algumas pias de mármore, sendo que foi necessário alterar a forma de fixação das mesmas para segurança das crianças que serão atendidas na unidade. Além disso, os vidros que faltavam chegaram recentemente e devem ser colocados ainda esta semana. Ele ressaltou que a pintura e a selagem já estão bastante adiantadas, faltando apenas um bloco para a conclusão.

Mequiel disse ainda que falta a pavimentação da frente da instituição, até mesmo para uma questão de segurança, considerando que a escola foi construída num nível abaixo do que deveria e como não há como mudar, a pavimentação adequada se faz necessária. Além disso, espera-se a realização de uma licitação para a questão da energia elétrica no local. Segundo o parlamentar, são duas licitações para a questão do transformador e a fiação elétrica em geral. Ontem (02/09) o parlamentar esteve no departamento de licitação da Prefeitura Municipal, porém, as licitações ainda não foram iniciadas. “Estamos cobrando e acompanhando, está evoluindo”, disse Mequiel em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. Ele ressaltou que a obra precisa estar concluída ainda este ano, pois caso contrário, o recurso poderá ser devolvido ao Estado. “Eu acredito e vou cobrar insistentemente para que seja construído”, salientou Mequiel.

Na semana passada a instituição Princípio da Sabedoria (localizada no bairro Jardim das Araras) completou 10 anos, mas Mequiel assentiu que os alunos ainda continuam estudando em um espaço improvisado. As expectativas são de que assim que terminar a obra da creche do Panorama esses alunos serão realocados para lá. Mequiel destacou a importância do trabalho dos reeducandos do projeto ‘Nova Chance’ que estão empenhados em concluir a obra o mais rápido possível, prestando um serviço de qualidade e de forma efetiva. “Se não fossem eles com certeza nós não conseguiríamos concluir essa obra”, frisou Mequiel.