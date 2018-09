‘Carreta da Hanseníase’ chega hoje em Alta Floresta para atender pacientes agendados nos dias 19 e 20

Bruno Felipe / Da Reportagem

Chega hoje em Alta Floresta o caminhão itinerante do ‘Projeto Roda Hans’, conhecido como ‘Carreta da Hanseníase’ que realiza atendimentos a pacientes que tem a suspeita e/ou confirmação da hanseníase. Patrocinado pela empresa Novartis (grupo farmacêutico suíço), o caminhão itinerante possui cinco consultórios, um laboratório para o diagnóstico da doença e também suporte para a distribuição de remédios.

A ‘Carreta da Saúde’ ficará estacionada em frente ao PSF Santa Barbara nos dias 19 e 20 para o atendimento das pessoas que já realizaram o agendamento junto as Unidades Básicas de Saúde do município. No dia 19 o atendimento ocorrerá nos períodos matutino e vespertino, sendo que no dia 20 o atendimento ocorrerá apenas no período matutino. De acordo com o fisioterapeuta André de Brito, as expectativas são de atender 300 pacientes que já estão previamente agendados. Segundo ele, haverá também o atendimento da demanda espontânea, ou seja, o morador que tem suspeita de manchas e/ou dores e caroços pelo corpo, pode ir até a carreta que será atendido.

Os atendimentos serão realizados pela dermatologista, especialista em hanseníase e professora Dr. Maria Kátia e também pelos profissionais da saúde municipal. Dr. Kátia encontra-se no município desde o início da semana onde ministrou palestras aos profissionais da saúde sobre o diagnóstico precoce da hanseníase em pacientes atendidos pelo SUS. “A hanseníase é uma doença que não é tão comum; a OMS considera a prevalência alta de 1 caso a cada 10 mil pessoas e a Carreta permite, por exemplo, 5 casos em 100 examinados, então estamos em estados de prevalência muito alta”, disse a doutora em entrevista ao Jornal O Diário.

Com o apoio do Ministério da Saúde, a iniciativa da Novartis já diagnosticou mais de 2.500 casos em 16 estados brasileiros. A Carreta realizará avaliações voltadas para o combate a Hanseníase como consultas dermatológicas, avaliações de manchas, aferição de pressão arterial, glicemia e atualização de vacinas.