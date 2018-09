Prof. Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação

A União das Faculdades de Alta Floresta – UNIFLOR dá início à Campanha da Responsabilidade Social 2018. Com o Tema “ Toda criança merece um brinquedo!”Esta é a 14ª edição da Semana da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular e a 4ª que a UNIFLOR participa. É promovida pela ABMES- Associação Brasileira de Mantenedora de Ensino Superior.

Os brinquedos arrecadados serão doados para as crianças das comunidades Pista do Cabeça e Ourolândia. As doações serão entregues no dia 12 de outubro, Dia das Crianças, quando haverá uma grande festa nessas comunidades.

Os acadêmicos da UNIFLOR estão participando ativamente da campanha, porém toda a sociedade pode participar com doações, podendo ser pessoa física ou jurídica. Assim qualquer cidadão ou empresa pode levar brinquedos e depositar numa caixa que está no Centro de Convivência da UNIFLOR.

Juntamente com a Campanha da Responsabilidade Social, acontecerá o 3ª PES – Prática Esportiva Solidária, um torneio de futsal que busca arrecadar brinquedos. O PES é realizado pela UNIFLOR e conta com o apoio da PEDALA na Alta e dos Trilheiros da Floresta. Já a Campanha tem o apoio de PAMJET, informática e cartuchos, Camilo Bicicletas – Pedale; Mercearia e Confeitaria Modelo; Eletro Maia, materiais elétricos; Contal, contabilidade e administração; Bicicletaria Três Irmãos; Oficina do Paulinho e CPAF- Centro de Pós graduação de Alta Floresta.

Mais informações pelo telefone 3512: 3300.