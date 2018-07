Segundo autoridades construção do trevo do Hamoa colaborou para a redução no índice de acidentes na MT-208

Bruno Felipe / Da Reportagem

O número de acidentes registrados entre janeiro e junho de 2017 em Alta Floresta caiu consideravelmente em relação ao mesmo período de 2018. De acordo com os registros da Polícia Militar, as colisões e abalroamento caíram pela metade. Em 2017, por exemplo, o número de colisões chegou a 114 sendo que em relação ao mesmo período deste ano o número não ultrapassou à 31 ocorrências.

Em entrevista ao Jornal O Diário, o Major Costa Castro comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar atribuiu a redução à ação ostensiva da polícia que realizou apreensão de veículos irregulares, abordagens de condutores embriagados e notificações, consequentemente evitando maiores incidentes no trânsito altaflorestense.

O Major frisou que a maioria dos acidentes ocorrem na MT-208 devido ao alto fluxo de veículos. Ele ressaltou que de um ano para cá, foi visível a redução do número de acidentes nesta localidade, segundo ele, devido a construção do trevo do Hamoa que colaborou para que os condutores diminuíssem a velocidade e se atentassem mais a sinalização que agora existe no local. “Sem sombra de dúvida o trevo do Hamoa fez uma diferença, porque é na entrada da cidade a pessoa tem que reduzir a velocidade naturalmente, mas o local de maior índice de acidentes hoje em Alta Floresta é na entrada principal, no trevo São Cristovão”, disse o Major em entrevista ao Jornal O Diário.

O Tenente Lucas da 7ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta orienta aos condutores que redobrem a atenção no trânsito para que o número de acidentes continue diminuindo. Ele salientou que a iluminação existente no trevo do Hamoa colaborou para essa redução já que no passado o trecho era tomado pela escuridão.

Para a construção do trevo, aproximadamente 2 milhões foram investidos entre aterro, pavimentação, drenagem, paisagismo e sinalização. Para o gestor comercial do Hamoa Joel Ricardo Bedin, a sensação foi de dever cumprido. “Quando o projeto foi idealizado, sempre foi uma prioridade a execução do trevo, tanto para atender a demanda da nova centralidade residencial, comercial e educacional, quanto para dar maior segurança a quem trafega na região”, disse Joel em entrevista ao Jornal O Diário.

Vale ressaltar que atualmente está em execução o projeto de iluminação com lâmpadas leds que será feita não só no trevo, mas também na extensão do IFMT com custo de aproximadamente 200 mil. A previsão é que até final de agosto as obras estejam concluídas.