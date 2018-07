Mais uma vitória: Altaflorestenses comemoram a classificação do Brasil para as quartas de finais

Bruno Felipe / Da Reportagem

Mais uma vitória do Brasil pelo grupo E da Copa da Rússia foi acompanhado por um grande número de altaflorestenses que aguardavam o momento do jogo com grandes expectativas. Desta vez, a seleção brasileira enfrentou o México na manhã de ontem (02) e a reportagem do Jornal O Diário acompanhou um grupo de famílias em uma lanchonete próximo ao semáforo do bairro Bom Jesus (acesso ao centro de Alta Floresta), que se concentraram para levar a torcida para a seleção.

Em um posto de combustível localizado na grande Cidade Alta, os frentistas aproveitaram o baixo movimento de clientes para acompanhar a partida de forma improvida através de uma TV colocada sob uma cadeira. Alguns torcedores acompanharam a partida em casa mesmo, já que a segundona foi de descanso para muitos trabalhadores. Alguns optaram por assistir o disputadíssimo jogo através dos telões e Tvs fixados nas lanchonetes, bares e restaurantes do município.

O funcionário Matheus Sabino da Silva, que atendia os clientes no estabelecimento comercial onde nossa reportagem acompanhou o jogo, disse que as expectativas já eram grandes quanto a vitória do Brasil para esta disputa, pois no último jogo os atletas mandaram bem marcando 2 gols contra 0 da Sérvia “Era o que estávamos esperando sim, uma partida boa no jogo do Brasil hoje e vamos rumo ao hexa”, disse ele entusiasmado para a reportagem do Jornal O Diário. Matheus comemorou soltando rojões nos céus de Alta Floresta a cada gol do Brasil.

Com esta classificação, o Brasil irá enfrentar a Bélgica nas quartas de finais na próxima sexta-feira 06, a partir das 14h00 (horário local).