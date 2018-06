TIRO E QUEDA

A seleção de futebol do Brasil, ontem, lavou a alma dos seus torcedores e com dois motivos muito bons, maravilhosos, diria, o primeiro, é claro e muito mais importante é que A ALEMANHA PERDEU.

Temos a comemorar, claro, a passagem do Brasil para a próxima fase, que será disputada, para o Brasil, na próxima segunda feira às 10 horas (horário nosso) da manhã contra a seleção do México.

Um brasileiro (de Mato Grosso) em especial, parece que não terá muito a comemorar, apesar do Brasil ter vencido a Servia e ele, este brasileiro/mato-grossense, ter tido o PRIVILEGIO de assistir no estádio a participação canarinha na fase de grupos.

Estamos falando do vereador por Cuiabá, Renivaldo Nascimento, tucano da alta plumagem e que virou o centro da polêmica na capital do estado, por ter ido à Rússia, “serviço do mandato” de vereador, isso mesmo, o vereador do PSDB, que foi às ruas lutar contra a corrupção, comemorou a queda de alguns de seus opositores políticos, este mesmo, está na Rússia, “a serviço do mandato” de vereador por Cuiabá.

Santa paciência, senhor tucano, isso é coisa que se faça.

A matéria está estampada nos principais meios de comunicação da capital (reproduzida hoje no O Diário) e mostra que a safadeza política atinge a maioria dos políticos, inclusive os que balançam as bandeiras anticorrupção.

Este dias na Rússia poderiam servir para que o nobre edil tucano refletisse e, a bem do povo da capital do estado, a nossa capital, que renunciasse ao mandato, aí sim eu vou acreditar que tem político que luta contra a corrupção de verdade, não apenas a corrupção dos outros, porque até agora….

E que venha o México nosso próximo adversário na Copa.

E quanto à Alemanha…

Ai que dó da formiguinha…

Em tempo:

Os bares e lanchonetes que fizeram promoção dos as quedas do Neymar devem estar muito felizes, poucas foram as rodadas de tequila, cerveja e outras guloseimas prometidas, afinal, o “menino Ney” resolver jogar na linha vertical, deste jeito começamos a ter esperanças…