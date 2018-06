Passeio Ciclístico marca os 40 anos da Unemat

Uma extensa programação da Unemat – UNEMAT, em comemoração aos seus 40 anos e dos 26 anos da Unemat de Alta Floresta irá acontecer no mês de julho. Dentre essas, um Passeio Ciclístico, que irá movimentar os acadêmicos e populares.

De acordo com a Magnífica Reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso, Profa. Dra. Ana Maria Di Renzo, e Diretores de Unidade Regionalizada do Câmpus Universitário de Alta Floresta, os eventos do são abertos para a participação da comunidade.

O passeio acontecerá no domingo (1/7) a partir das 6h30 com saída do campus II da Unemat, localizada na perimetral Rogério Silva.

Confira as principais programações que acontecerão durante o mês de julho:

– 01/07/18 (Domingo) – 06h30 -Passeio ciclístico com saída as 06h30 UNEMAT/Câmpus II

– 12/07/18 (Quinta-feira) – 16h00 – Exposição de Fotografias: Memórias da UNEMAT/MT/AF a partir das 16h UNEMAT/Câmpus II

– 13/07/18 (Sexta-Feira) – 22h00 – Unemat Fest 40 anos no Alambique Bar a partir das 22h