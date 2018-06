Copa 40tinha: Capuã/Indeco é campeão em Carlinda

Depois de perder a final da Copa 40tinha na Savana de Pedra, a equipe da Capuã/Indeco voltou a decidir outra competição, e dessa vez, levou a melhor.

A equipe de Valtinho&Cia esteve disputando a Copa 40tinha em Carlinda e na ultima 5ª feira, a noite no campo do Schimidt, venceu por 3 á 0 o Cerejeiras e ficou com o titulo da competição.

Além do titulo, a equipe teve como o atleta Edilson Panorama como artilheiro. O goleiro destaque foi Nelson Delemi do Cerejeiras.

Na disputa pela 3ª colocação, entre as equipes do Rio Brilhante e Betânia/Sucos Oliveira, o confronto terminou em 2 á 2 no tempo normal. Nas cobranças de penalidades, vitória do Rio Brilhante por 4 á 3.

O evento foi uma realização da Prefeitura Municipal de Carlinda através do Departamento de Esportes.