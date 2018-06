Poder Feminino: Ilmarli Teixeira e Jocilene Barbosa representam Alta Floresta nas Eleições Gerais do Sintep-MT

Bruno Felipe

Da Reportagem

Hoje dia 15 de junho (sexta-feira) entre às 8:00 e as 20:00 horas, o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep/MT) realiza mais uma Eleição Geral para a escolha da nova diretoria das Subsedes, o (a) diretor (a) do polo regional e a nova direção central para a gestão do sindicato no triênio 2018 e 2021. Nesta data, todas as subsedes, assim como a sede central, serão pontos de votação.

Em Alta Floresta, a eleição contará com uma urna fixa na subsede, localizada na Rua Ivandelina Nazário, além de urnas itinerantes que passarão em todas as redes escolares estaduais e municipais de Alta Floresta, Cefapro, Secretaria Municipal de Educação e no Museu, sendo este o local onde, durante toda a manhã, haverá atividades interativas entre alunos da rede municipal de ensino. De acordo com a atual diretora da subsede do Sintep em Alta Floresta, Ilmarli Teixeira, as urnas itinerantes serão para assegurar um maior número de participantes.

Candidata a presidente da subsede de AF e novamente candidata à reeleição da direção regional do polo nortão II, que compreende seis municípios (Alta Floresta, Carlinda, Paranaíta, Apiacás, Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes), Ilmarli Teixeira mostrou estar a disposição integral para com toda a comunidade de ensino a fim de alavancar melhorias para os mesmos e também para o próprio sindicato, que permanece travando grandes batalhas pela garantia na qualidade da educação no estado de Mato Grosso. “Amanhã todos esses municípios estarão dizendo sim ou não ao meu projeto de reeleição para continuar no Sintep-MT, na direção estadual, trabalhando em benefício dos trabalhadores da educação e da representatividade”, disse Ilmarli em entrevista ao Jornal O Diário.

A força da mulher será evidente nesta eleição, já que, concorrendo para Direção Central do Sintep-MT pela chapa ‘Unidade Resistencia e Luta!’, Jocilene Barbosa também representará o município de Alta Floresta, sendo ela a possível sucessora do então presidente do Sintep-MT Henrique Lopes, que atualmente está licenciando “O Sintep avançou significativamente na gestão de Henrique Lopes e consequentemente tem ações para avançar muito mais com a Jocilene, e com isso a gente continua os trabalhos do sindicato contribuindo para que a educação pública possa ser um pouco mais de qualidade e tenha mais respeito pelos nossos governantes”, disse Ilmarli.

O voto está assegurado a todos os educadores, ativos e aposentados, filiados ao sindicato dentro do prazo determinado pelo regimento eleitoral, disponibilizado no site do Sintep/MT (www.sintep2.org.br) ou mesmo na sede e subsedes, para aqueles (as) com dificuldades de acesso à informação via internet.

A posse dos candidatos eleitos será na data de aniversário do sindicato, dia 29 de junho de 2018. “As Subsedes, a direção regional e a central, tem aí a inovação daqueles que se colocam para trabalhar e desenvolver ações em benefício da coletividade dos profissionais da educação de MT”, concluiu Ilmarli.