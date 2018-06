Enfermeiros de Alta Floresta passam por capacitação em infecção hospitalar

A Secretaria de Estado de Saúde (SES/MT), por meio do Serviço Estadual de Prevenção e Controle de Infecção, realizou no dia 07 de junho uma capacitação para enfermeiros dos hospitais sem leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e que reuniu profissionais das regionais de saúde de Alta Floresta, Colíder e Peixoto de Azevedo. A ida da equipe ao norte de Mato Grosso também incluiu inspeções em dois hospitais regionais.

A capacitação, que objetivou auxiliar na implantação e implementação das Comissões de Controle de Infecção (CCIH) e Serviços de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) desses hospitais, teve como palestrantes as técnicas do Serviço Estadual de Prevenção e Controle de Infecção da SES/MT, Rosângela de Oliveira e Dannyelle Albuquerque.

Foram trabalhados assuntos como definição de infecção hospitalar ou infecção relacionada à assistência a saúde (IRAS), como montar uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), como elaborar o Programa de Controle de Infecção Hospitalar (PCIH), legislações relacionadas, o que deve ser notificado, dentre outras informações.

Esta ação deve ocorrer com todas as regionais de saúde do estado até o mês de setembro de 2018 como parte do projeto para melhorar a adesão às notificações de infecções do sitio cirúrgico, principalmente em partos cesariana no Estado, seguindo as determinações para notificações de IRAS pela ANVISA.

Os Hospitais Regionais de Colíder e de Alta Floresta receberam nos dias 6 e 8 de junho, respectivamente, visita de supervisão técnica nos seus serviços de prevenção e controle de infecção (SCIH). As visitas foram realizadas pelas técnicas do Serviço Estadual de Prevenção e Controle de Infecção (SECIH).

De acordo com a coordenadora do SECIH, enfermeira Rosângela de Oliveira, o objetivo da visita técnica é a avaliação do desenvolvimento dessas ações no hospital e, com base nessas informações, são propostas por meio de relatórios técnicos e notificação, ações para otimização desse serviço, possibilitando a melhoria da qualidade e segurança da assistência prestada aos pacientes.

A enfermeira Rosenilda Pereira da Silva Souza, coordenadora do setor de enfermagem do Hospital Regional de Alta Floresta, destaca a importância da presença da equipe no município. “Ficamos muito satisfeitos com a oportunidade de ampliarmos nossos conhecimentos sobre a questão da infecção hospitalar”, afirma, se referindo não somente aos hospitais de pequeno porte, que ainda não aderiram ao serviço, como para o HR de Alta Floresta. “Durante a inspeção, cada setor do hospital vistoriado pelas técnicas representou um novo aprendizado nessa busca permanente da melhoria da qualidade do serviço prestado”, completa Rosenilda Souza. (Assessoria SES-MT)