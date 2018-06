Educação realiza Semana Literária

A Secretaria Municipal de Educação está promovendo a Semana Literária nas escolas da rede pública municipal com uma programação de intercambio entre escolas com diferentes atividades, sendo uma delas a troca de contação de histórias.

A Semana Literária teve início no dia 11 e se estende até o dia 16. Nesta quinta-feira, dia 14, a escola Benjamin Padoa estará indo até a escola Vicente Francisco, nos períodos matutino e vespertino, para realizar a contação das histórias: O segredo da cotia, O rachador de lenhas, Dona baratinha, A criação da noite e Lágrimas de Potira, enquanto a escola Vicente Francisco troca de lugar e contará na Benjamin Padoa as historias Chapeuzinho amarelo, A primavera e A festa das flores.

Na mesma data a escola Jardim das Flores irá até a escola Sonia Faleiro para apresentação do teatro literário A flor da honestidade, enquanto a Sonia Faleiro devolve à visita a escola Jardim das Flores com A vaca que botou um ovo (Russel Ayto).

As escolas do Campo da Rede Municipal como Aluísio Azevedo e Castelo Branco virão na sexta-feira, dia 15, até o Museu de História Natural para ouvir contação de história com a professora Cassia Dall’Igna da Escola Benjamin Pádua, a História de bichos do mato, e a professora Francisléia da escola Paulo Pires estará contando Só um minutinho. A escola Paulo Leinig também estará no Museu apresentando a dança Ai menina, com alunas da escola. Em seguida as escolas visitarão o Museu, o Pesque Pague Paraiso e a Praça do Avião.

A semana Literária terá o seu encerramento com o Momento Literário 2018, com o Tema "O mundo encantado da Literatura", no dia 16/06, a partir das 16h00min, no Centro Cultural (Praça do Avião). Você é nosso principal convidado, venha prestigiar.