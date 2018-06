Kits de Materiais Esportivos são entregues para as Escolas Municipais de Apiacás

A Secretaria Municipal de Educação de Apiacás em parceria com o Departamento Municipal de Esporte entregaram na última terça-feira (12), por meio de recurso próprio, kits de materiais esportivos para as escolas municipais: Centro de Promoção Educacional, Paulo Freire, Educação Infantil Construindo Saber e Guilherme de Almeida. Esse Kits serão utilizados nas aulas de educação físicas, e vem para atender as necessidades das escolas.

De acordo com o prefeito Adalto Zago, o melhor investimento a ser feito com toda certeza é na educação. “Hoje mais uma vez gostaria de parabenizar o trabalho desenvolvido pelo secretário de educação Fabio Germano e a toda a sua equipe, assim como o diretor de esportes o Elias Baubino, o professor Fernando Souza e a equipe do departamento de esporte, que vem trabalhando com muito amor e dedicação, tenho muito orgulho dessa equipe, pois tudo que é feito para as nossas crianças com certeza colheremos os frutos no futuro”. Ressalta o prefeito.

Já o secretário de educação, Fabio Germano, lembra que os Kits de materiais esportivos que foram entregues foi uma parceria com o Departamento de Esporte e conquistado com recurso próprio. “ Na nossa gestão Kits esportivos já foram entregues diversas vezes para as escolas, pois nós sabemos que o material esportivo é a complementação das aulas de educação física. Por isso nos esforçamos sempre para fazermos a entregue desses kits e assim estar renovando o material esportivo das escolas municipais. Quero agradecer o apoio do professor Fernando Souza, do diretor de esporte o Elias Baubino e a toda equipe do Departamento de Esporte que estão sempre empenhados a incentivar o esporte entre as crianças”, diz o secretário. (Assessoria)