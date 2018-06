Vestibular de Engenharia Civil da FADAF: inscrições abertas

O Curso de Engenharia Civil da Faculdade de Direito de Alta Floresta – FADAF tem por objetivo formar um profissional dotado de conhecimentos para o exercício de competências e habilidades gerais como planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia e ainda desenvolver e utilizar novas ferramentas e técnicas.

Por que fazer o Curso de Engenharia Civil da FADAF?

O Curso de Engenharia Civil da FADAF oferece condições para o acadêmico estudar e ser um grande profissional de sucesso. No nosso Curso de Engenharia você além de encontrar a melhor Biblioteca Física do Nortão de Mato Grosso com mais de 25 mil livros, dispõe também de uma Biblioteca Virtual com mais de 6 mil livros. Conta ainda com Laboratório de Desenho Técnico, dois Laboratórios de Informática atualizados com software aplicado à Engenharia, e Laboratório de Física.

Para melhor formar seus futuros engenheiros a FADAF estabeleceu parcerias com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Mato Grosso – SECITEC utilizando três Laboratórios: de Edificações, de Solo e de Elétrica.

O Curso de Engenharia Civil da FADAF também investiu no Escritório Modelo de Engenharia e Arquitetura. Este escritório, em parceria com a Prefeitura de Alta Floresta, atende junto à Secretaria de Ação Social e Secretaria de Infraestrutura realizando projetos de construção civil para a comunidade carente.

Outro fator que faz do Curso o mais bem estruturados da nossa região é o corpo docente, composto por professores experientes. Os alunos de Engenharia Civil da FADAF realizam aulas de campo, onde vivenciam experiências reais.

Vale sustentar que a região de Alta Floresta está em pleno desenvolvimento. Mais um motivo para você estar muito bem preparado. Por isso, venha para o que há de melhor. Curso de Engenharia Civil presencial da FADAF. Porque Engenheiro que se preze está sempre presente na obra. Engenharia Civil da FADAF; qualidade construída no dia a dia.

Inscrições pelo site www.fadaf.com.br. Mais informações pelo telefone(66)3412:3300.

Inscrições até o dia 15 de junho. Prova dia 17 de junho.