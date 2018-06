Copa Sesc Sub/17 começou com 15 gols. Hoje tem mais!

DIÁRIO ESPORTIVO

A edição 2018 da Copa Sesc de Futsal sub/17 Masculina iniciada na ultima 4ª feira (6) foi marcada por dois jogos que terminaram com vitórias das equipes da Semec do técnico Luiz Cesar e do União BB.

A Semec venceu o Tabajara por 6 á 2 com gols de Leco (3), Vitor (1), Felipe (1) e Mateus (1). Lucas Alexandre e Gabriel descontaram para o Tabajara.

No segundo jogo da noite vitória do União BB em cima do Mundo Novo por 7 á 0 com gols de Ualisson (3), João Vitor (1), Dhoni (1) Alisson (1) e Henrique (1).

A próxima rodada acontece nessa 6ª feira (8) e marcam os seguintes confrontos:

19h15 – Juvenil JF x Carlinda A

20h00 – Mercado Nsa Aparecida x Carlinda B

Lembrando que a competição conta com 8 equipes e não há custo para as participantes. Os jogos acontecerão as segundas, quartas e sexta-feiras na unidade do Sesc Ler de Alta Floresta com entrada franca.