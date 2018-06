20º Edição da Campanha Mão Amiga será realizada neste final de semana

Bruno Felipe

Da reportagem

Acontecerá neste sábado 09, a 20ª Campanha Mão Amiga, tradicional evento que tem como objetivo arrecadar recursos para serem doados a famílias carentes que moram em Alta Floresta. A campanha é coordenada e idealizada pelo Rotary Club e neste ano, somente alimentos não perecíveis serão arrecadados.

De acordo com o chefe de instrução do Tiro de Guerra de Alta Floresta Subtenente Luís Fábio de Paula, 90 atirados formados estão disponíveis para participar da campanha realizando o serviço de coleta dos alimentos nas residências dos moradores. “É muito importante para a cidade, inclusive para alguns atiradores se faz necessário também porque a gente tem aqui um público bem diversificado de classe social”, disse Fábio em entrevista ao Jornal O Diário.

Em sua última edição, a campanha arrecadou cerca de 10 toneladas de alimentos não perecíveis que foram divididos entre oito entidades e Assistência Social, atendendo cerca de 40 famílias cadastradas.

Neste domingo, os atiradores irão se reunir com os membros das entidades na sede do Rotary Club Distrito 4440 às 06h30 para café da manhã e logo após as buscas nas residências darão início “O atirador é importante para ele mostrar para a sociedade de Alta Floresta o trabalho que ele realiza, porque a função do atirador ela é cívico/social, a formação do atirador é pra isso para atender a comunidade”, disse o subtenente.

Além da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), outras entidades também participarão da campanha como a Comitiva do Bem, o Intaract, Lions Club, ASR-Casa da Amizade, Tiro de Guerra, Polícia Militar, Lojas Maçônicas e Prefeitura Municipal. “A gente solicita a todo mundo que recebeu o atirador solicitando a doação que atenda porque as vezes você pode precisar também e quando bater na porta de alguém você irá querer que se abra”, concluiu Fábio.