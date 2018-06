Roberta Cordeiro assumirá interinamente Secretaria de Saúde após Thiago Incert ter pedido exoneração do cargo

Bruno Felipe

Da reportagem

Respondendo pela pasta da saúde municipal há cerca de três meses, o cirurgião dentista Thiago Incerti, que se licenciou a tratamento de saúde desde o dia 16 de maio, enviou na tarde da última terça-feira 05, um pedido de exoneração ao gabinete da prefeita interina, Marineia Munhoz. De acordo com o documento redigido pelo próprio secretário e disponibilizado ao site ‘florestanet.com’, o pedido deu-se por conta de o dentista não poder estar atuando frente a pasta devido as suas condições de saúde.

A Prefeita teria aceitado o pedido, deixando a diretora de saúde Roberta Cordeiro respondendo interinamente pela pasta. A reportagem do Jornal O Diário entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação na manhã desta quarta-feira 06, e fomos informados que até o presente momento, nenhum comunicado oficial foi realizado, sendo que a diretora Roberta se encontrava em uma reunião na prefeitura, supostamente definindo os transmitis legais para que tome posse do cargo.

Thiago Incerti tomou posse no dia 01 de março e ocupava a presidência do Conselho Municipal de Saúde, sendo ele o principal denunciante de irregularidades na pasta. Atualmente, ele encontra-se na região sul do país realizando o tratamento, sendo este o local de onde enviou o ofício que vem datado do dia 04 de junho. A reportagem tentou contato com o ex-secretário, mas até o final desta edição não conseguimos resposta.