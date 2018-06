“Rodando Pela Vida”: UCT de Alta Floresta realiza evento especial no próximo dia 24 para fomentar doação de sangue

Bruno Felipe

Da reportagem

O evento terá início a partir das 07h00 com a realização de uma passeata pelas principais avenidas da cidade, com concentração na Praça do Avião. Após a caminhada, o pátio da praça será transformado em um centro de atendimentos especiais com diversas atrações. Para o evento, já estão confirmadas as apresentações musicais de bandas do município e do coral da Igreja Presbiteriana. Além disso, a realização de testes rápidos como de doenças sexualmente transmissíveis, verificação de sinais vitais, pressão arterial, glicemia e tipagem sanguínea serão disponibilizados para toda a população.

De acordo com a responsável pela UCT em Alta Floresta, Thais Tavares, o evento terá todo um aparato para atender aqueles que desejarem realizar a doação de sangue “Nossa intensão com esse evento é divulgar o trabalho da UCT e atrair um maior número de doadores, para que as pessoas conheçam e sejam mobilizadas pela causa”, disse Thais em entrevista ao Jornal O Diário.

Será montado uma repartição com a venda de alimentos e todo recurso arrecadado será doado para a instituição APAE. Toda a população está convidada para participar do evento ressaltando a quem deseja realizar a doação que é necessário seguir alguns requisitos como ter acima de 50kg, estar bem alimentado, ser maior de 18 anos, sendo menores de até 16 apenas com a companhia dos pais e/ou responsáveis, além de não ter ingerido bebidas alcoólicas ao menos 72 horas antes da doação.

Ela frisou que usuários de Cannabis (Maconha), se faz necessário ficar apenas 12 horas em abstinência da erva para que a doação possa ocorrer. “Contamos com toda a população e esperamos que tenha uma adesão grande da nossa cidade para que realmente se torne um marco”, concluiu ela.