Redes sociais viralizam em busca de apoio para a realização dos Jogos Escolares em MT

Diário Esportivo

Depois da divulgação da possivel não realização dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso, as redes sociais viralizaram em busca de apoio para que isso não aconteça.

Notas de dirigentes, professores, técnicos, ex-atletas e atletas que hoje defendem algumas seleções nacionais, repudiam tal possibilidade do principal evento esportivo estudantil do Brasil, os Jogos Escolares da Juventude, não acontecerem no estado de Mato Grosso, o que seria uma catástrofe para milhares de jovens.

Tais ações desencadeads, tem como finalidade principal, sensibilizar o governador Pedro Taques que no inicio dessa semana decide se o mesmo acontecerá ou não.

Uma esperança que não gera muito expectativa por parte de muitos gestores esportivos, já que na atual gestão, o esporte é uma das pasta que menos recebe atenção por parte do governador tucano.

Algumas ações mostram por si mesmo essa falta de esperança, como a extinação da SEEL (Secretaria de Esportes e Lazer do Estado de Mato Grosso), o fim dos Jogos de Seleções (JOREM´s) e o fim do Estadual Amador de Seleções.

Vale lembrar que dos Jogos Escolares da Juventude, surgiu o principal atleta da atualidade do salto triplo brasileiro, o peixotense Almir Jr, que aparece como 3º colocado da categoria principal com 17,53m, marca essa conquistada durante o Meeting de Guadalupe.

Além dele, aparece as sorrisenses Mirieli Estaili dos Santos e Nerisnelia dos Santos Souza, que ocupam a 2ª colocação do ranking de suas respectivas categorias e aparecem como promessas para os próximos ciclos olímpicos. Mirieli só está atrás da cubana Davisleidis Velazco no ranking do sub-20, enquanto Nerisnelia ocupa o segundo posto depois da a cubana Leyanis Pérez no sub-18. Esta ainda figura na quinta colocação do sub-20, de acordo com Ranking da IAAF.

Vale destacar ainda que varios atletas das modalidades de voleibol e handebol integram grandes equipes brasileiras.