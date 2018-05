Sec. de Obras retira maquinários da zona rural para reestruturação nas vias urbanas

Bruno Felipe

A situação das pontes e bueiros das comunidades rurais vem sendo acompanhada pela reportagem do Jornal O Diário e na sessão desta terça-feira 22, a vereadora Aparecida Sicuto (PSDB) apresentou um levantamento da Secretaria de Obras sobre os serviços realizados nestas localidades. Segunda ela, a estrada principal das comunidades que permeiam a vicinal 3º Leste foi totalmente reestruturada, sendo a ponte e bueiro revitalizados. Ela ressaltou que algumas vias laterais ainda precisam de revitalização, além de reparo em algumas pontes.

Conforme ela explicou para a reportagem do Jornal O Diário, existia uma equipe exclusiva para realizar os serviços nas áreas rurais, mas os equipamentos foram retirados daquela localidade e enviados para ajudar na reestruturação das vias urbanas, segundo ela, por conta das festividades do aniversário da cidade. Ela informou que até semana que vem o maquinário retornará para as zonas rurais afim de retomar os serviços.

Sobre a comunidade Rio Verde, a vereadora disse que foi realizado um trabalho paliativo na ponte principal para que os moradores não ficassem totalmente isolados, mas ela explicou que com o tempo da seca, se faz necessário voltar o quanto antes e fazer um trabalho definitivo. “Vai ter que adequar porque as equipes são poucas; mas a partir da semana que vem vai começar firme na zona rural”, concluiu Cida.