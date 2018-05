Criança de 06 anos fica em estado grave após trator cair em cima do seu corpo

Bruno Felipe

Da reportagem

Uma criança de 06 anos de idade deu entrada no Hospital Regional de Alta Floresta no último sábado 19, após um trator tombar sobre seu corpo. De acordo com informações repassadas para a reportagem do Jornal O Diário, o caso ocorreu em um sítio na zona rural de Alta Floresta. A criança foi internada às pressas em estado grave.

Conforme informações do Hospital Regional, a vítima deu entrada na unidade hospitalar com várias escoriações por todo o corpo e estava vomitando sangue, com suspeita de hemorragia interna. A criança foi encaminhada direto para o centro cirúrgico para realizar uma Laparotomia afim de identificar possíveis órgãos afetados. Segundo a coordenadora de enfermagem do Hospital, nenhum órgão foi comprometido, mas a coordenadora disse que a região do tórax da criança foi afetada; a vítima foi entubada após realizarem drenagem de tórax.

De acordo com informações extraoficiais, o acidente ocorreu possivelmente após a criança pegar a condução de um trator e ao sair do veículo, o mesmo veio a tombar sobre seu corpo. Procuramos a Delegacia de Polícia Civil de Alta Floresta para comentar sobre o assunto, mas o delegado plantonista que atendeu a ocorrência é da cidade de Colíder e a responsabilidade pela investigação ficará a cargo da Delegada Ana Paula, que entra no seu plantão a partir desta terça-feira 22.

Até o final tarde de ontem 21, o estado de saúde da criança era estável e ela aguarda uma vaga na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da capital do estado.