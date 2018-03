Vitória Furlani da Riva, primeira escola estadual de AF comemora 41 anos

A primeira escola estadual do município de Alta Floresta, a EE Vitória Furlani da Riva, completou 41 anos de existência. Para comemorar a data, a comunidade escolar realizou um evento, na manhã desta sexta-feira (09.03), que contou com apresentações culturais e homenagens, proporcionando aos alunos o resgate da história da unidade.

A escola é a maior do município e atende, atualmente, 707 estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio, nos três períodos (matutino, vespertino e noturno) e possui uma equipe de quase 100 profissionais para realizar os trabalhos administrativos e educacional.

O secretário de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, Marco Marrafon, participou da festa e realizou a entrega de 679 kits escolares (compostos por cadernos, canetas, lápis, borrachas, apontadores e régua) para os alunos do Ensino Médio e de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Na oportunidade, o gestor destacou os avanços alcançados na Educação e as entregas destinadas à unidade escolar. “Esta é uma festa histórica, são 41 anos de uma escola que tem tradição de excelência e qualidade em educação. Parabéns à equipe gestora e à comunidade escolar”.

Marrafon lembrou ainda que a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) revitalizou, recentemente, o prédio da escola, por meio do projeto de fornecimento de tintas e material para pintura, e entregou conjuntos de refeitório, composto por mesas e bancos, produzidos com madeira-de-lei aprendida pela fiscalização ambiental. “Investimentos que se traduzem em melhoria do ambiente escolar e da qualidade do ensino-aprendizagem dos nossos alunos”.