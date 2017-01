IFMT alerta para matrículas da 1º chamada de aprovados nos cursos técnicos integrados ao ensino médio

Assessoria

O Instituto Federal de Mato Grosso informa a todos os candidatos cotistas e não cotistas aprovados no Processo Seletivo 2017/1 para os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio que as matrículas irão ocorrer de 9 a 13 de janeiro, das 8h às 17 horas, na Secretaria Geral de Documentação Escolar do Campus para o qual o candidato se inscreveu. O resultado está disponível no site da Seleção do IFMT, seção “Downloads”: http://selecao.ifmt.edu.br/concurso.aspx?cod_concurso=3495

Caso ocorra 2ª chamada, esta será divulgada no dia 20 de janeiro de 2017, por meio do endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br/, e a matrícula se efetivará dias 23 a 26 de janeiro de 2017, para cotistas e não cotistas.

O candidato terá que apresentar documentação necessária, conforme edital nº 69/2016 para matrícula. As fotocópias devem estar legíveis, para que se possam compará-las com as originais. A falta de um dos documentos relacionados, tanto para os cotistas quanto para os não cotistas, impedirá a efetivação da matrícula, não cabendo, nesse caso, recurso, nem será facultada a matrícula condicional.

O candidato contemplado com reserva de vagas (cotista) deverá apresentar documento comprobatório que cursou todo o ensino fundamental do 1º ao 9º anos na rede pública de ensino: Municipal, Estadual ou Federal. Aquele que não o comprovar, não terá a matrícula efetivada.

Devido ao período grevista, ocorrido nas escolas das redes estadual e municipal, os candidatos que foram aprovados/classificados terão até o dia 31 de março de 2017 para entregarem no Campus que efetivaram matrícula o documento e conclusão do Ensino Fundamental.

DOS DOCUMENTOS E CONDIÇÕES PARA A MATRÍCULA DE COTISTAS: ·

· Certidão de Nascimento ou Casamento, original e cópia ou fotocópia autenticada; ·

· 02 (duas) fotos 3 x 4 recentes; ·

· Certificado de conclusão do Ensino Fundamental, original e cópia ou fotocópia autenticada; · Histórico escolar do Ensino Fundamental ou equivalente, original e cópia ou fotocópia autenticada; ·

· Cédula de identidade oficial, original e cópia ou fotocópia autenticada; ·

· CPF, original e cópia ou fotocópia autenticada; ·

· Titulo de eleitor para os maiores de 18 anos, original e cópia ou fotocópia autenticada; ·

· Comprovante do serviço militar para os maiores de 18 anos do sexo masculino, original e cópia ou fotocópia autenticada. ·

· Comprovante atualizado de endereço, como conta de luz, água ou telefone (cópia – frente e verso).

Caso o candidato aprovado na vaga de cotista, seja oriundo de instituições filantrópicas, cenecistas, e/ou confessionais, deverá apresentar cópia autenticada dos convênios, do estatuto e/ou outros que comprovem que tais instituições se enquadram no que preceitua