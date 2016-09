FAF: Empresária fala sobre a importância do curso de Administração em sua vida profissional em Alta Floresta

Prof. Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação da FAF/FADAF

No decorrer dos 18 anos formando profissionais habilitados para o mercado de trabalho, o curso de Administração da Faculdade de Alta Floresta – FAF tem diversos profissionais de sucesso conduzindo seu próprio negócio em Alta Floresta e em toda a região, sem contar inúmeros administradores Mato Grosso e Brasil afora. Nesse sentido, fomos buscar informações de como a egressa Selma Neres da Conceição, formanda de Administração da turma de 2011/2, transformou sua vida profissional após ter concluído o curso de Administração na FAF.

Selma disse-nos que seu negócio é roupa infantil, sendo este “minha paixão”, revelou. Selma Neres é Administradora da loja Mulekada, localizada na avenida Ludovico da Riva em Alta Floresta. As mudanças, disse ela, começaram a surgir justamente por ter feito administração. “Aprendi a calcular o dinheiro no tempo, ter uma percepção do que vale e do que se perde” . Neres falou ainda que a forma correta de fazer compras aprendeu no curso, uma delas foi aproveitar promoções de fornecedores e ter diversidades em produtos “É fundamental saber escolher promoções, ter qualidade no produto, como também oferecer um ótimo preço e prazo”, salientou a empresária.

Outro ponto destacado pela empresária Selma Neres foi sobre o marketing ” Descobri a necessidade de colocar o nome da loja literalmente na boca do povo, promovendo um marketing silencioso para as mídias, mas muito eficaz dentro das ditas massas populares”. Assim, a Administradora da loja Mulekada, aponta que o curso de Administração da Faculdade de Alta Floresta – FAF fez como um óculos corretivo faz por um míope ” Visualizar longe, aprendi a antecipar o desejo do mercado consumidor, apenas mudando o hábito do achismo para a pesquisa interna, consultando meus clientes e percebendo as movimentações dos meus concorrentes, sempre agindo com ética”. Ela ainda aconselhou que “Aprender com os erros dos outros é melhor do que aprender com os seus”.

Frisou ainda a empresária que o recurso humano (RH) é importantíssimo dentro da empresa “Aprendi a contratar funcionário, delegar funções e exigir metas, mas valorizando sempre o trabalho coletivo. Conduzir o trabalho de administração de modo que a equipe seja apaixonada pela empresa”. Disse que isso foi uma grande aprendizagem.

Finalizando, falou que o curso de Administração é completo para quem quer conhecer a fundo como abrir uma empresa bem como conhecer melhor a que administra ” Ter seu negócio na mão”, destacou. Nesse momento, Selva Neres completou “Como disse um antigo professor, o Wagner, não tem como dar errado você conhecendo seus clientes, atendendo o mercado e antecipando-se sempre para tomar decisões corretas”.

Administração é um dos cursos mais completos tanto do ponto de vista matemático ou humano. Desde a parte contábil, fiscal e estratégica até a parte publicitária. “É a própria essência do nome ter direção, um norte a seguir, preservando o lado humano por trás das metas e dos objetivos”. Enfim, conclui a administradora da loja Mulekada, “O curso de Administração me fez ver o negócio além da paixão, deixando o lado pessoal e tornando-me prática, objetiva e focada”.