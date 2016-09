Professores da FAF/FADAF expõem trabalho no Endipe em Cuiabá

Prof. Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação da FAF/FADAF

Durante quatro dias, de 23 a 26 de agosto, os professores da FAF/FADAF Eduardo José Freire, Aparecida Garcia Pacheco Gabriel, Ana Célia de Julio, Marcelino de Jesus, Lauriano Antônio Barella e Silvana Maria Sauer participaram do Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino (ENDIPE)em Cuiabá. O evento aconteceu no Centro de Eventos do Pantanal, onde estavam presentes os maiores pensadores do Brasil, refletindo sobre As formas de Democratizar a Educação.

Os professores da FAF/FADAF Eduardo José Freire, professor do Curso de Ciências Contábeis e Aparecida Garcia Pacheco Gabriel, professora do curso de Pedagogia também apresentaram um pôster sobre O papel da ética na Educação Pós Moderna. “O Objetivo deste trabalho foi levantar uma reflexão da falta de discussão de ética nos planos nacionais de educação”, disse a professora Aparecida Pacheco. A importância de participar de um evento desta , acrescentou ela, é fundamental para se estar engajado nas discussões que permeiam no Brasil sobre o período de transição entre o moderno e o contemporâneo. No evento, discutiu-se a importância da formação do professor em exercícios de sua função. O encontro não se tratava necessariamente de uma qualificação, mas de um debate profundo da formação do professor nesta transição complexa entre o moderno e o contemporâneo, destacou a professora. A conferência abordou ainda a respeito da formação inicial do professor no curso de Pedagogia.

“As instituições presentes expuseram suas pesquisas sobre a formação continuada do professor e nós fomos como professores da FAF/FADAF levar a nossa experiência da formação de professores do curso de Pedagogia da FAF o qual foi avaliado pelo MEC com conceito 40 ( a nota do MEC varia de 10 a 50 ). Tal conceito se deu porque o curso de Pedagogia da FAF possui, segundo o MEC, uma proposta curricular inovadora na formação de professores das séries iniciais. Inovadora porque a proposta curricular dá ênfase à prática pedagogia levando em consideração a gestão escolar, a educação, a educação infantil em todos os níveis e o processo de alfabetização, além da questão ambiental, temas da educação contemporânea”, Relatou Aparecida Pacheco.

O Endipe é realizado há 37 anos no Brasil e começou em 1979 com o primeiro Encontro Nacional de Prática de Ensino, em Santa Maria no Rio Grande do Sul. Idealizado por um grupo de professores das maiores universidades do país ganhou força e hoje é considerado um dos maiores encontros de educação do Brasil. Pela primeira vez é realizado em Mato Grosso, as demais edições foram sediadas em estados das regiões Sul, Sudeste, Nordeste e por duas vezes ocorreu em Goiânia (GO) região Centro Oeste.