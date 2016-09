Feira Legal terá bingo beneficente ao CEEDA com 40 prêmios

Dionéia Martins

A Feira Legal do mês de setembro será beneficente ao Centro Educacional Especializado em Deficiência Auditiva (CEEDA) de Alta Floresta. O evento que acontece nesta quinta-feira, 8, a partir das 18 horas no 2º pavilhão da feira do produtor, promoverá um bingo com 40 prêmios em prol dessa instituição.

O CEEDA é uma instituição sem fins lucrativos que oferece atendimento aos portadores de deficiência auditiva e visual e que se mantem com convênio para pagamento dos funcionários e principalmente das ações desenvolvidas como a participação na Expoalta, leilão, bingos, rifas entre outras ações.

Segundo a secretária da associação, Emilia Maria, os empreendedores individuais se uniram e decidiram ajudar. “Os empreendedores individuais ficaram sabendo que a gente estava passando essa dificuldade, e então eles resolveram que fariam essa feira legal desse mês em beneficio do Ceeda”, disse Emilia.

O bingo custa somente R$ 2, e quem adquire a cartela além de contribuir com a instituição vai concorrer a 40 prêmios, como 6 meses de academia no Galpão de Esporte, 6 meses de academia na Ritmus, liquidificador, kit do boticário, kit da natura, kit Tupperware, entre outros.

As cartelas estão sendo vendidas no CEEDA que fica localizado na rua F, com os diretores da instituição ou ainda durante a feira.

FEIJOADA

No dia 08 de outubro o CEEDA estará promovendo uma feijoada para ajudar na manutenção. O mais típico dos pratos brasileiros poderá ser adquirido no valor de R$ 30,00 e é para ser retirado no local.