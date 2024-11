Presidente do CRECI-MT reivindica Integração dos Corretores de Imóveis nos Programas Habitacionais de Alta Floresta

Nesta manhã, o prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba, conhecido como Chico Gamba, recebeu o Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 19ª Região de Mato Grosso (CRECI/MT), Claudecir Roque Conttreira, para discutir a inclusão dos corretores de imóveis nos programas habitacionais do município. A reunião abordou a importância de garantir que todas as transações ligadas a esses projetos sejam conduzidas por profissionais habilitados, conforme previsto na Lei Federal nº 6.530/78, e enfatizou os benefícios dessa participação para a segurança e transparência do mercado imobiliário local.

Durante o encontro, Conttreira destacou a recente Lei nº 12.451/2024, de autoria do deputado Eduardo Botelho, que torna obrigatória a participação de corretores em programas habitacionais em Mato Grosso. Ele ressaltou que essa medida não apenas protege as partes envolvidas contra fraudes, mas também impulsiona a arrecadação de impostos para o município e fortalece a credibilidade do setor.

O prefeito Chico Gamba demonstrou apoio à proposta, reconhecendo a importância de integrar corretores qualificados nos programas habitacionais como forma de aprimorar as operações imobiliárias e fomentar o desenvolvimento socioeconômico da cidade.

Danúbio Ferreira

Diretoria de Comunicação