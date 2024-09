Adolescente de 15 anos pega arma do pai e tira a própria vida em MT

Pai da vítima ainda tentou alterar a cena do crime, orientando o namorado da garota a mentir sobre a localização da arma

Uma adolescente de 15 anos tirou a própria vida no último sábado, 31 de agosto, na casa da família em Pontes e Lacerda (444 km de Cuiabá). Ela teria usado a arma do próprio pai.

De acordo com o boletim de ocorrência, o pai da vítima foi preso sob acusação de alterar a cena do crime e fraude relacionada a arma de fogo. Informações preliminares indicam que o pai teria instruído o namorado da adolescente a relatar que a arma utilizada foi jogada no rio.

A Polícia Civil foi acionada para investigar o suposto suicídio. Ao chegar ao local, as autoridades não encontraram a arma mencionada. Após investigações adicionais, a Polícia Militar confirmou que a informação de que a arma havia sido descartada no rio era falsa. O pai da vítima havia orientado o namorado da adolescente a relatar essa versão.

A vítima tinha um quadro de depressão, conforme informado por sua mãe, e estava em tratamento com uso de medicamentos, que foi interrompido.

A Polícia Civil continua investigando o caso.

BUSQUE AJUDA

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, email e chat 24 horas, todos os dias.

Redação | Estadão Mato Grosso