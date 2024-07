Governo de MT reúne equipe e políticos para discutir tragédia no Shopping Popular

O chefe da Casa Civil, Fábio Garcia (União), convocou uma reunião nesta segunda-feira (15), com o governador em exercício Otaviano Pivetta (Republicanos), o presidente Associação Dos Camelos Do Shopping Popular, Misael Galvão e o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho (União), para discutir medidas de urgência para atender os mais de 600 lojistas que foram vítimas do incêndio que destruiu completamente o Complexo de lojas na região do Dom Aquino.

“O governo vai ajudar. Eu já conversei com o Misael Galvão, toda a classe política mato-grossense está solidária, e temos um governo que tem condições de ajudar. Vamos conversar às 10h no Palácio Paiaguás”, disse Fábio Garcia ao chegar no Shopping Popular.

Segundo ele, outros secretários de Estado também participarão da reunião, para analisar propostas que possam mitigar o impacto da tragédia de imediato, e um plano de reconstrução do Shopping Popular. “Nós só precisamos analisar a legalidade dessa ajuda. Por isso a PGE (Procuradoria Geral do Estado) estará presente no encontro”, completou.

Após a reunião, o governador Mauro Mendes (União), que está de férias, participará remotamente de uma segunda reunião, para discutir as propostas apresentas pela Associação e demais políticos.

Mais solidariedade e menos política

O senador Jayme Campos (União) afirmou que irá solicitar uma reunião de emergência da bancada federal de Mato Grosso, para discutir o envio de emendas parlamentares para a reconstrução do Shopping. Ele também defendeu uma reunião com os bancos públicos para a liberação de linha de créditos para os lojistas.

“Nós temos que ter união e buscar uma solução. Até porque aqui está todo mundo solidário. O momento é de solidariedade. Mais de 3 mil empregos prejudicados. O presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, afirmou que o objetivo é disponibilizar uma linha de crédito estadual para os empresários atingidos e defendeu uma pausa na pré-campanha.

“Vamos esquecer as eleições, que Botelho é candidato, Abílio, Lúdio. Agora é união, seja por meio de emendas, para que a gente consiga o mais rápido possível resolver isso. Vamos levantar quanto será para construir e temos que arrumar um local provisório. Nós temos força pra isso. Estamos mostrando no Sul e vamos mostrar aqui também”, disse em referência a ajuda do Estado de R$ 50 milhões para o Estado do Rio Grande do Sul por conta da tragédia climática deste ano.

Pablo Rodrigo

Gazeta Digital