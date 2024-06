Seduc prepara Jovens Embaixadores para atuação internacional

Os 14 estudantes foram selecionados entre os 100 que participaram do Intercâmbio MT no Mundo em 2023, na Inglaterra

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) prepara, nos dias 21 e 28 de maio, os 14 Jovens Embaixadores que irão atuar em eventos institucionais e campanhas de divulgação de ações do Estado, através do Núcleo de Assuntos Internacionais da Casa Civil e Política Pública de Línguas Estrangeiras da Seduc.



A formação, nessas datas, busca desenvolver experiências das relações internacionais de Mato Grosso com a China e o desenvolvimento de habilidades e competências para atuação global.



Eles foram selecionados considerando as melhores notas obtidas no TOEIC – sigla em inglês para Teste de Inglês para Comunicação Internacional – entre os 100 estudantes da rede estadual que participaram do programa de intercâmbio MT no Mundo 2023, custeado pelo Governo de Mato Grosso.



No dia 8 deste mês, eles participaram da primeira palestra, que teve como tema ‘Explorando Oportunidades Globais – Internacionalização em Mato Grosso’, com Rita Chiletto, que é coordenadora da Unidades de Assuntos Internacionais da Casa Civil.



O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, destacou que a ação tem como objetivo reconhecer a participação dos estudantes no programa de Intercâmbio MT no Mundo, além de impulsionar a atuação deles no cenário nacional e internacional divulgando e multiplicando os conhecimentos adquiridos durante o programa.



“O programa MT no Mundo impactou muito a vida desses estudantes e, agora, como Jovens Embaixadores, continuarão atuando na Língua Inglesa”, afirmou.



Para o gestor educacional de Políticas Públicas de Línguas Estrangeiras da Seduc, Bruno Seolin, o programa busca enriquecer a formação pessoal e profissional dos jovens embaixadores e divulgar e defender as políticas públicas de Mato Grosso em diversos setores, como educação, agronegócio, meio ambiente, economia e sustentabilidade.



“Eles serão capazes de promover, principalmente, as políticas públicas educacionais do Estado, o que aumentará a visibilidade e a reputação de Mato Grosso no cenário global. Isso não só contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional deles, mas também fortalece a Política Públicas de Línguas Estrangeiras da pasta”, disse Bruno.

MT no Mundo



O Governo de Mato Grosso já investe R$ 10,7 milhões nas duas edições do Programa MT no Mundo quando levou 100 estudantes para a Inglaterra em 2023 e, neste ano, irá oportunizar a experiência para uma nova turma.



O programa de intercâmbio tem duração de três semanas e, durante a estadia, cada estudante receberá uma ajuda de custo semanal no valor de 250 libras esterlinas, que corresponde a aproximadamente R$ 1.500 para despesas pessoais, como transporte e alimentação.



Eles terão garantidos seguro-viagem e seguro-saúde durante o período em que estiverem no país do intercâmbio, as passagens de ida e volta, traslado, além de pagas as despesas com viagem para reuniões antes da viagem e confecção do passaporte.



A data da próxima viagem ainda será definida pela Seduc e pelos parceiros.

Rayane Alves | Seduc-MT