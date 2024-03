Mulher é estuprada por ex-marido, que consegue fugir mesmo após denunciado

Um caso chocante de estupro foi registrado durante a madrugada desta quarta-feira, 6 de março em Alta Floresta. Segundo relatos da vítima, uma mulher de 22 anos, o suspeito, seu ex-marido, invadiu sua residência após ameaçá-la com uma faca, forçando-a a manter relações sexuais sob coação. Após o ato, o agressor proferiu ameaças de morte, mas a vítima suplicou pela vida dela e da filha do casal, que estava presente no local. O suspeito, então, ameaçou deixar a cidade em direção a outro município.

Apesar das diligências realizadas, a polícia não obteve êxito na detenção do suspeito. Um boletim de ocorrência foi elaborado e encaminhado à delegacia local, onde a vítima prestou depoimento e buscou as medidas necessárias para garantir sua segurança e justiça. O caso segue sob investigação pelas autoridades competentes. A polícia tem informações sobre o endereço do suspeito, que poderá ser capturado nas próximas horas.

Assessoria Radio Tem