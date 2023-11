Presidente da Câmara parabeniza Executivo Municipal por início de reforma na Escola Aluízio de Azevedo

O presidente da Câmara Municipal de vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos – Tuti (PSDB), parabenizou em seu pronunciamento na sessão ordinária desta terça-feira (7) o prefeito Valdemar Gamba e a secretária de educação, Lucineia Martins de Matos, pelo início dos trabalhos de reforma na Escola Municipal Aluízio de Azevedo, na Comunidade Rio Verde.

Na segunda-feira (6) e na quarta-feira (8), o presidente da Câmara vistoriou o andamento das obras e ressaltou que a reforma está sendo executada pela equipe do Projeto Nova Chance com recursos próprios e incluiu substituição de parte do telhado, forro e pintura.

“Quero aproveitar, fazer agradecimento ao prefeito Chico, Secretaria Neinha, começou a reforma da Escola Rio Verde, era o anseio daquela comunidade, e agora, se Deus quiser, o ano que vem vai começar o ano letivo em uma estrutura reformada em condições de atender nossos alunos”, ressaltou.

A Escola Municipal Aloízio de Azevedo conta com uma estrutura formada por três blocos que contém salas de aulas, biblioteca, banheiros, refeitório, secretaria e direção. Em 2022 a escola encerrou o ano letivo com 41 alunos matriculados regularmente. Já este ano, por conta dos problemas estruturais, os alunos foram transferidos para uma sala anexo a Escola Ouro Verde.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa