Construção do Hospital Central do Estado já está 92% executada

Estrutura que ficou 34 anos abandonada será dedicada às demandas de alta complexidade em saúde e receberá investimentos na ordem de R$ 184,5 milhões

As obras de construção do Hospital Central de Alta Complexidade, em Cuiabá, já estão 92% executadas. A estrutura, que ficou 34 anos abandonada, será dedicada às demandas de alta complexidade em saúde e receberá investimento de R$ 184,5 milhões em obras.



O Hospital Central foi reprojetado pelo Governo de Mato Grosso e é construído pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT). A parte antiga do prédio tinha 9 mil m² e foi ampliada em 23 mil m²; o atual projeto totaliza 32 mil m² de área construída.



O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, avalia positivamente o andamento da obra e ressalta a importância do hospital para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).



“Esse é um hospital que estava abandonado há 34 anos e que foi retomado pela gestão do governador Mauro Mendes. Uma obra emblemática para a Saúde de Mato Grosso, que finalmente irá se tornar realidade. Esse hospital permitirá a ampliação dos serviços de alta complexidade pelo SUS no estado e terá o que há de mais moderno na área da saúde”, reforçou o gestor.

A unidade terá capacidade para oferecer 1.990 internações, 652 cirurgias, 3.000 consultas especializadas e 1.400 exames por mês. O novo projeto prevê 10 salas cirúrgicas, 60 leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 230 leitos de enfermaria. Além disso, a unidade de alta complexidade vai dispor um total de 290 leitos voltados para o atendimento de toda a população mato-grossense.



Dentre as especialidades previstas para o Hospital Central estão cardiologia, neurologia, vascular, ortopedia, otorrinolaringologia, urologia, ginecologia, infectologia e cirurgia geral.



De acordo com a secretária adjunta de Infraestrutura e Tecnologia da Informação da SES, Mayara Galvão, a obra do Hospital Central é executada com tudo o que há de melhor. “Esse é um projeto reelaborado 100% pela equipe de obras da SES. Estamos trabalhando muito para utilizar o que há de mais moderno e tecnológico em saúde no Hospital Central e entregaremos uma estrutura de excelência”, acrescentou.

Histórico



A obra do Hospital Central foi lançada em 1984. O objetivo era proporcionar um atendimento de referência em alta complexidade nas especialidades de traumatologia e ortopedia, além de urgência e emergência de trauma. Contudo, a obra foi paralisada três anos depois, em 1987.



Em novembro de 2019, o Governo do Estado apresentou um novo projeto para a estrutura do Hospital Central e lançou o edital seguido dos trâmites licitatórios. A assinatura do contrato para o início das obras ocorreu em outubro de 2020 e, desde então, as equipes trabalham para a entrega da unidade de saúde à população mato-grossense.





Ana Lazarini | SES-MT