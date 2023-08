Diretores da Politec são recebidos pelos vereadores

Os vereadores recepcionaram na tarde do dia 16 de agosto, quarta-feira, membros da diretoria da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). Durante a reunião, que aconteceu na sala de reuniões do Poder Legislativo, foram abordados assuntos relacionados ao trabalho do órgão no município e na região, bem como os investimentos em melhoria na infraestrutura atual da unidade e a destinação de profissionais para suprir as demandas.

A construção da nova sede foi o principal assunto da pauta. O Diretor Geral da Politec, Rubens Sadao Okada, pediu o apoio dos vereadores junto ao Executivo principalmente no acompanhamento do processo de execução da obra.

A comitiva contou ainda com a presença do Diretor de Interiorização da Politec, Mairo Fábio Camargo; o Coordenador Regional da Politec de Sinop, Márcio Alexandre Prado Monteiro; o Gerente Regional da Politec de Alta Floresta, Elton Carlos Darienzo; o Chefe de Gabinete, Francis Raymon Cordeiro de Souza e a Assessora Especial, Katia Cilene Proença de Campos.

A construção da nova sede da Politec em Alta Floresta receberá um investimento global de R$ 5,9 milhões para a construção de um prédio com 1.000 metros quadrados. A construção será em um terreno próximo ao Comando Regional da Polícia Militar e contará com equipe de peritos criminais, técnicos em necropsia, papiloscopistas e médicos legistas.

Participaram da reunião o presidente da Câmara, vereador Oslen Dias dos Santos – Tuti, e os vereadores Bernardo Patrício dos Santos, Darli Luciano da Silva, Douglas Pereira Teixeira de Carvalho, José Vaz Neto, Francisco Ailton dos Santos, Francisca Ilmarli Teixeira, Leonice Klaus dos Santos, Marcos Roberto Menin e Reginaldo Luiz da Silva – Naldo da Pista.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa